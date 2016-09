piel schrieb am 3. August 2012 um 11:07 Uhr | In Allgemein, Termine | keine Kommentare |

In Zusammenarbeit mit der BZga und dem Düsseldorfer Jugendringportal Youpod erstellen Jugendliche am Stand der GMK das Kochbuch „Cooking Games“ mit gamesaffinen Rezepten. Die Küche der BZga auf dem Jugendforum dient als Erprobungsort für die möglichst einfachen aber originellen Rezepte, wie z.B. die Peach-Torte oder das Pilzomelett. Die Jugendlichen erstellen die Texte und auch das Layout des Kochbuchs.

Haben Sie auch noch ein passendes „Game“ – Rezept? Dann schicken Sie uns dieses gerne zu: gmk@medienpaed.de.

Auf dem Jugendforum NRW – diesmal in Halle 10.1 – bieten medienpädagogische Institutionen ein umfangreiches und vielfältiges Mitmach- und Informationsprogramm für die Besucherinnen und Besucher der weltgrößten Computerspielmesse Gamescom an.

Das Programm und besondere Highlights unter: www.jugendforum-nrw.de.

Die Gamescom ist am 15. August für Fachbesucher und vom 16. bis 19. August für alle geöffnet. Der Gamescongress findet im Rahmen der Gamescom am 16. und 17. August statt. Weitere Informationen zur Gamescom finden Sie unter www.gamescom.de.

Weitere Highlights auf der Gamescom:

17. August von 14.00 – 19.00 Uhr: Pädagogen-LAN. Die Pädagogen-LAN richtet sich an Medienpädagogen und -pädagoginnen, medienpädagogische Einrichtungen als Lehrkräfte, Schulen u.ä.. Ziel ist es, das Konzept der Eltern-LAN-Veranstaltungen vorzustellen und zur eigenen Durchführung zu empfehlen. Die bpb übernimmt für die Veranstaltung Reisekosten. Nähere Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung auf www.eltern-lan.info

18. August von 10.00 – 17.00 Uhr: Seminar „Games&Movies“. In diesem Workshop werden Methoden des Einsatzes von Computerspielen in der pädagogischen Praxis vorgestellt. Weitere Informationen unter www.creative-gaming.eu. Anmeldung per Mail an: anmeldung@creative-gaming.eu.