Aktive Medienarbeit ist eine zentrale Methode der Medienpädagogik und täglich werden in unzähligen Projekten neue und bewährte Konzepte angewandt. Gleichzeitig entdecken viele Einrichtungen und PädagogInnen Medienpädagogik oder die Aktive Medienarbeit neu und suchen nach Inspirationen. Der Medienpädagogik Praxis-Blog und das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis möchten die bewährten Rezepte und die engagierten Köchinnen und Köche zusammenbringen und deshalb ein Medienpädagogisches Kochbuch (Arbeitstitel) herausgeben. In diesem Buch werden (Medien-)PädagogInnen über ihre Erfahrungen mit ihren Projekt“rezepten“ schreiben, ihr Wissen sammeln und weitergeben. Das Buch soll die Lücke schließen, auf die Viele stoßen, die ein Projekt beginnen möchten, sei es im schulischen oder außerschulischen Bereich, mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, mit Foto, Video, Audio oder neuen Medien. Es soll ihnen helfen, ihre Informationen nicht einzeln zusammenklauben zu müssen sondern in einem kompakten, übersichtlichen und umfassenden Standardwerk Theorie und Praxis aller Facetten der Aktiven Medienarbeit zu finden.

Die ganze Ausschreibung finden Sie hier.