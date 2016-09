Lajos schrieb am 6. März 2012 um 09:48 Uhr | In Fortbildung, Termine | keine Kommentare |

Die Landesanstalt für Medien NRW (LfM) und die LfM veranstalten am 23. März zusammen eine Tagung mit dem Titel „Anschluss statt Ausschluss! (Inklusive) Medienbildung an Förderschulen und im Gemeinsamen Unterricht.“ Die Tagung wird sich in Form von Vorträgen, Workshops und einer Diskussion zwischen Experten und Teilnehmenden mit dem Thema Medienbildung mit Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigen. Ziel ist dabei insbesondere der Austausch darüber, wie inklusive Medienbildung konkret umgesetzt und im schulischen und außerschulischen Bildungsbereich noch stärker verankert werden kann. Aus wissenschaftlicher Perspektive werden aktuelle Forschungsfelder im Kontext von Medienbildung und Inklusion beleuchtet. Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften bieten darüber hinaus Einblicke in innovative Projekte der praktischen schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier.