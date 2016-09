Lajos schrieb am 6. März 2012 um 09:45 Uhr | In Allgemein, Projekte | keine Kommentare |

„Medienscouts“ sind medienkundige Jugendliche, die anderen Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen die Chancen und Risiken der Medienwelt erklären können. Qualifiziert für ihre eh-renamtliche Tätigkeit wurden erste Scouts bereits im Rahmen eines Pilotprojektes, das die Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit dem Medienpädagogen Marco Fileccia im Auftrag der Landesanstalt Medien NRW (LfM) durchgeführt hat. Bislang sind an zehn Schulen verschiedenen Schultyps rund 120 Medienscouts qualifiziert worden. Jetzt will die LfM das Projekt „verstetigen“. Dies beschloss die Medienkommission in der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) in ihrer Sitzung am 2. März 2012 in Düsseldorf.